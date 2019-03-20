Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в КраснодареSportbox.RU 11:52

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019. За 90 минут встречи подопечные Андрея Гордеева не смогли поразить ворота соперника.

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Футбол «Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.

Футбол Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

Политика На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Космос Запуск кораблей Boeing Starliner к МКС отложен из-за проблем Старт американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с апреля на август, причиной оказались проблемы при его наземных испытаниях, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Политика Евросоюз допустил отсрочку Brexit Председатель Евросоюза Дональд Туск заявил о возможности отсрочки выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Его слова передает РИА Новости.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.

Политика Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны Комитет по правам человека Верховной рады Украины поддержал петицию об исключении медицинского каннабиса из списка наркотических веществ, передает ТАСС со ссылкой на секретариат комитета.

Общество Самой счастливой в мире страной признана Финляндия Граждане Финляндии по итогам прошлого года признаны самыми счастливыми жителями планеты.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Футбол Джан: «Роналду может праздновать победу так, как хочет» Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан восторгается партнёром Криштиану Роналду, который забил три мяча "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.