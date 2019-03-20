Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в КраснодареМатч ТВ 11:52

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019. За 90 минут встречи подопечные Андрея Гордеева не смогли поразить ворота соперника.
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Гордеев: ничья с Азербайджаном — не самый плохой расклад для сборной России U19

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Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана в Элитном раунде Евро-2019

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Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

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Сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в первом матче элитного раунда Евро-2019 U19

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Тренер российских футболистов раздосадован ничьей в матче элитного раунда юношеского ЧЕ

ТАСС13:24

Юношеская сборная РФ сыграла вничью с азербайджанцами в отборе Евро-2019

РИА Новости12:10
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