Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в КраснодареМатч ТВ 11:52
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019. За 90 минут встречи подопечные Андрея Гордеева не смогли поразить ворота соперника.
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