Футбол

Юношеская сборная России сыграет в КраснодареРоссия.Кубань вчера в 08:44

Третий матч Элитного раунда Чемпионата Европы U-19 пройдёт в Краснодаре 26 марта. На поле стадиона академии ФК "Краснодар" сборная России примет сборную Ирландии.
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Илья Мартынов: «У ирландских ребят за плечами на данный момент побольше опыта, чем у нас»

Матч ТВ06:45

Защитник сборной России U-19: ирландские футболисты оказались чуть опытнее

РИА Новости05:46

Юношеская сборная России проиграла Ирландии в Элитном раунд Евро-2019

Советский спортвчера в 13:04

Юношеский чемпионат Европы пройдёт без России

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Сборная России до 19 лет, лишившаяся шансов попасть на Евро, проиграла Ирландии

Спорт-Экспрессвчера в 11:59

Сборная России U19 проиграла Ирландии в матче элитного раунда чемпионата Европы

Чемпионатвчера в 11:50

Юношеская сборная России по футболу не смогла попасть на чемпионат Европы

Кубань 2425 марта в 14:25
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Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Обновлено в 01:15
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СК опубликовал видео с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет (СК) России опубликовал на YouTube-канале видео с задержанным бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:55
Общество

Самая уродливая собака Великобритании умерла

В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес

Фанаты посоветовали Биберу повзрослеть и разобраться, наконец, со своими чувствами.
Обновлено в 04:00
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Экономика

Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Футбол

Федерация футбола Люксембурга подаст жалобу в УЕФА на сборную Украины

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп подтвердил намерение организации подать жалобу в УЕФА на сборную Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года

Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Политика

СМИ: правительство ФРГ не предоставит дипломатический статус представителю Гуайдо

По данным внешнеполитического ведомства, власти ФРГ приняли Гебауэра 13 марта "как личного представителя временного президента Гуайдо".
Обновлено в 06:50
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Астраханской области задержали девушку с чемоданом черной икры

Обновлено в 06:27
Политика

ЛДПР готовится к перезагрузке думских фракций

Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.
Обновлено в 05:54
Общество

В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева

Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Общество

Поселок Мурино официально стал городом

Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Общество

Синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля

В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Знакомый выстрелил ребенку в глаз в Ростовской области

В городе Волгодонске, который находится в Ростовской области, ребенок попал в больницу с травмами, полученными после выстрела в глаз из травматического пистолета.
Обновлено в 05:33
Происшествия

ФСБ проводит обыски у крымских татар

Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
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