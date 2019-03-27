Футбол
Юношеская сборная России сыграет в КраснодареРоссия.Кубань вчера в 08:44
Третий матч Элитного раунда Чемпионата Европы U-19 пройдёт в Краснодаре 26 марта. На поле стадиона академии ФК "Краснодар" сборная России примет сборную Ирландии.
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Сборная России до 19 лет, лишившаяся шансов попасть на Евро, проиграла Ирландии
Спорт-Экспрессвчера в 11:59
Сборная России U19 проиграла Ирландии в матче элитного раунда чемпионата Европы
Чемпионатвчера в 11:50
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
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