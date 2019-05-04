Юношеская сборная России стартовала с поражения от ИсландииЕвро-футбол.ру 10:52

Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019. В игре с Исландией была провалена середина первого тайма, когда островитяне за 14 минут отличились трижды. После перерыва Илья Голятов оформил дубль и вернул интригу в матч, но спасти его не удалось - 2:3.

Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии

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