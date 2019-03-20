Футбол

Юношеская сборная России с победы начала отборочный турнир Евро-2019Спорт-Экспресс 11:21

Сборная России из игроков до 17 лет на выезде обыграла Польшу в стартовом матче отборочного турнира Евро-2019. Победный мяч забил нападающий ЦСКА Егор Шаповалов. Этот матч стал первым для россиян в отборочном турнире.
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Юношеская сборная России одержала волевую победу над Польшей

Матч ТВ10:53

Сборная России U17 обыграла Польшу U17 в элитном раунде Евро-2019

Чемпионат11:19

Российские футболисты обыграли поляков в матче отбора ЧЕ до 17 лет

РИА Новости11:11

Сборная России по футболу U17 обыграла Польшу в элитном раунде Евро-2019

RT на русском10:58

Юношеская сборная России с победы начала отборочный турнир Евро-2019

Спорт-Экспресс11:21

Юношеская сборная России одержала волевую победу над Польшей

Sportbox.RU10:53

Юношеская сборная России вырвала победу у Польши в квалификации Евро-2019

Советский спорт10:52
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Экономика

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В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
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Алексея Текслера представили челябинским чиновникам

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов представил в правительстве Челябинской области назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера.
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47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
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Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки

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Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
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Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников

"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
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Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
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Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
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Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
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В Сети появился производственный план Vesta на нынешний год, из него стала известна предварительная дата выпуска новой версии LADA Vesta FL.
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Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
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