Юношеская сборная России с победы начала отборочный турнир Евро-2019Спорт-Экспресс 11:21

Сборная России из игроков до 17 лет на выезде обыграла Польшу в стартовом матче отборочного турнира Евро-2019. Победный мяч забил нападающий ЦСКА Егор Шаповалов. Этот матч стал первым для россиян в отборочном турнире.

Юношеская сборная России с победы начала отборочный турнир Евро-2019

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