Футбол

Юношеская сборная России разгромила ШотландиюМатч ТВ 13:55

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019. Встреча проходила в шотландском Пейсли и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вадим Конюхов, Андрей Савинов и Егор Шаповалов.
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Юношеская сборная России разгромила Шотландию

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Юношеская сборная России по футболу разгромила шотландцев в отборе ЧЕ

РИА Новости14:20

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Sport24.ru13:53

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Евро-2019 (U-17). Элитный раунд. Россия разгромила Шотландию

Sports.ru04:28
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
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Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
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Власти США одобрили поправки к программе управления Boeing 737 MAX

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Наука

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Современные аналитические устройства, например, масс-спектрометры, точно выявляют поддельные лекарства или продукты на основе их химического состава.
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Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
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