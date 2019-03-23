Футбол

Юношеская сборная России разгромила ШотландиюМатч ТВ 13:55

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019. Встреча проходила в шотландском Пейсли и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вадим Конюхов, Андрей Савинов и Егор Шаповалов.
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Юношеская сборная России по футболу разгромила шотландцев в отборе ЧЕ

РИА Новости14:20

Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019

Sport24.ru13:53

Юношеская сборная России разгромила Шотландию

Sportbox.RU13:55

Юношеская сборная России разгромила Шотландию

Матч ТВ13:55

Россияне разгромили Шотландию в отборочном турнире Euro U-17

Спорт-Экспресс14:02

Сборная России U-17 обыграла Шотландию, до билета в финальную часть ЧЕ-2019 остаётся один шаг

Sport.ru14:29

Евро-2019 (U-17). Элитный раунд. Россия разгромила Шотландию

Sports.ru04:28
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