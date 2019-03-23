Футбол
Юношеская сборная России разгромила ШотландиюМатч ТВ 13:55
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019. Встреча проходила в шотландском Пейсли и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вадим Конюхов, Андрей Савинов и Егор Шаповалов.
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