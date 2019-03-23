Юношеская сборная России разгромила ШотландиюМатч ТВ 13:55

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019. Встреча проходила в шотландском Пейсли и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вадим Конюхов, Андрей Савинов и Егор Шаповалов.

Футбол Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча с "Аустрией" отметил, что не рад результату, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов – Спасибо болельщикам, что пришли.

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Происшествия Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Футбол Главный футбольный карикатурист мира изобразил воспитанника «Зенита» Один из известнейших футбольных карикатуристов Омар Момани изобразил на рисунке нападающего "Крыльев Советов" и сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Шоу-бизнес Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.

Общество Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.

Происшествия В Мали неизвестные убили более ста человек Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

Энергетика Экспорт нефти из России упал на 10% В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Армия и оружие Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ Силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимала в Сирии и Ираке.

Спорт Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Политика Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Культура Макаревич нарисовал очкастую свинью на заседании совета Госдумы Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич присутствовал на заседании Совета Государственной Думы по вопросам культуры.

Политика Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.

Политика Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых".