Юношеская сборная России разгромила ШотландиюМатч ТВ 13:55

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019. Встреча проходила в шотландском Пейсли и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вадим Конюхов, Андрей Савинов и Егор Шаповалов.

Общество Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.

Происшествия На стадионе в Афганистане прогремел взрыв На стадионе в афганской провинции Гильменд во время празднования национального Дня фермера прогремел взрыв, есть погибшие и раненые, сообщает РИА Новости.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Спорт Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Происшествия Посетители в панике покинули парижский Диснейленд В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции против спама Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия Полиция задержала пожилых мужчин, готовивших ограбление банка Сотрудники правоохранительных органов в Испании задержали двух пожилых мужчин, которые ограбили два банка в Барселоне и планировали очередной налет в Мадриде.

Авто Новый бренд Jetta представил свои модели В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.

Космос В воскресенье ожидается магнитная буря По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.

Армия и оружие Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Космос Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне Доказательства полета на Луну американских астронавтов в 1969 году были фальсифицированы.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Авто Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Наука Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.