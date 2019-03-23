Футбол

Юношеская сборная России разгромила ШотландиюМатч ТВ 13:55

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019. Встреча проходила в шотландском Пейсли и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Вадим Конюхов, Андрей Савинов и Егор Шаповалов.
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Россия U17 разгромила Шотландию и возглавила группу 6 элитного раунда Евро-2019

Чемпионат15:26

Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019

Sport24.ru13:53

Россияне разгромили Шотландию в отборочном турнире Euro U-17

Спорт-Экспресс14:02

Юношеская сборная России разгромила Шотландию

Матч ТВ13:55

Юношеская сборная России по футболу разгромила шотландцев в отборе ЧЕ

РИА Новости14:20

Сборная России U-17 обыграла Шотландию, до билета в финальную часть ЧЕ-2019 остаётся один шаг

Sport.ru14:29

Евро-2019 (U-17). Элитный раунд. Россия разгромила Шотландию

Sports.ru04:28
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Политика

Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть

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Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

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Спорт

Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд

Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
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Происшествия

В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда

Обновлено в 17:24
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Общество

Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
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Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли в Малайзию на авиасалон LIMA-2019

Обновлено в 10:46
Политика

Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком

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Обновлено вчера в 12:35
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Технологии

Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)

Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Футбол

Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией

Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Футбол

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

Фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аupaalba, фанаты кричали «Zozulia muérete», что можно перевести, как «Зозуля, умри».
Обновлено в 16:55
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Культура

Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в США

Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта.
Обновлено вчера в 21:26
Авто

В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой пообщались с Андреем Малаховым

Родители певицы Юлии Началовой, которая скончалась на прошлой неделе, дали интервью телеведущему Андрею Малахову.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Обновлено в 09:30
Гаджеты

Обнародован снимок нового смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено в 09:07
Космос

Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне

Доказательства полета на Луну американских астронавтов в 1969 году были фальсифицированы.
Обновлено в 13:28
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Футбол

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

Статистика матча (Испания / Норвегия) Удары 24/6 Удары в створ ворот 11/2 Процент владения мячом 68 % / 32% Нарушения правил 11/22 Поданные угловые 9/4 Испания с 3-мя очками заняла первую строчку группы F. Норвегия опустилась на 5-ю позицию.
Обновлено в 17:40
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