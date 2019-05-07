Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru 12:25

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Хомуха: российским футболистам не хватило опыта и физики на юношеском чемпионате Европы

ТАСС15:24

Юношеская сборная России уступила Португалии на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс11:52

Сборная России U17 проиграла Португалии во втором матче ЧЕ-2019

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Дмитрий Хомуха: «Уровень соперников на Евро, конечно, выше, чем в квалификации»

Матч ТВ16:34

Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет

Советский спорт12:15

Сборная России U17 проиграла Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

Sport24.ru11:58

Евро-2019 (U-17). Россия проиграла Португалии

Sports.ru04:12
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