Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru 12:25

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Сборная России проиграла Португалии и потеряла шансы на плей-офф Евро-2019

Матч ТВ11:54

Юношеская сборная России уступила Португалии на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс11:52

Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет

Советский спорт12:15

Сборная России U17 проиграла Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

Sport24.ru11:58

Сборная России U17 проиграла Португалии во втором матче ЧЕ-2019

Чемпионат11:52

ЧЕ-2019. Россия уступила Португалии в матче второго тура

Sport.ru12:13

Евро-2019 (U-17). Россия проиграла Португалии

Sports.ru04:12
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Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
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Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг.
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Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

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Происшествия

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Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
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Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
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Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
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США посоветовали Европе покупать газ из «демократических источников»

США порекомендовали Европе закупать энергоносители из «демократических источников». Такое мнение озвучил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
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Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

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Обновлено в 11:28
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Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

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Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
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Технологии

Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
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Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

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Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
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Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
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Авто

Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» стоимостью 880 тысяч рублей

Стартовали продажи УАЗ «Хантер» оранжевого цвета с ценником от 880 тысяч рублей.
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США направили авианосную группу и бомбардировщики к берегам Ирана

Как пишет газета The Wall Street Journal, разведка США якобы получила информацию о планируемых атаках Тегерана на американские силы.
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Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

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