Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru 12:25
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет
Советский спорт12:15
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