Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru вчера в 12:25
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Дмитрий Хомуха: «Уровень соперников на Евро, конечно, выше, чем в квалификации»
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