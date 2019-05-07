Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru вчера в 12:25

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Дмитрий Хомуха: «Уровень соперников на Евро, конечно, выше, чем в квалификации»

Sportbox.RUвчера в 16:34

Хомуха: российским футболистам не хватило опыта и физики на юношеском чемпионате Европы

ТАССвчера в 15:24

Дмитрий Хомуха: «Уровень соперников на Евро, конечно, выше, чем в квалификации»

Матч ТВвчера в 16:34

Сборная России U17 проиграла Португалии во втором матче ЧЕ-2019

Чемпионатвчера в 11:52

Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет

Советский спортвчера в 12:15

Сборная России U17 проиграла Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

Sport24.ruвчера в 11:58

ЧЕ-2019. Россия уступила Португалии в матче второго тура

Sport.ruвчера в 12:13
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Общество

Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Обновлено вчера в 12:13
Футбол

«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее

Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья

Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
Обновлено вчера в 10:24
Технологии

«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Общество

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 21:47
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

В Советском парке нашли подростка без сознания и с пробитой головой

Обновлено в 00:46
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе

Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» признали провальным

Обновлено в 01:19
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Политика

Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15

Обновлено в 00:55
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Политика

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
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