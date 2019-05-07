Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru вчера в 12:25

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Общество Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.

Технологии «Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.

Политика Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29 Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Армия и оружие В Афганистане погиб американский военный Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Политика В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.

Общество В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.

Политика Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.

Политика В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наука Солнцезащитный крем признали потенциально опасным Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.

Политика Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.

Общество Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.