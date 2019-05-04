Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru 12:25

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет

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Юношеская сборная России по футболу лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

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Сборная России U17 проиграла Португалии во втором матче ЧЕ-2019

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Сборная России U17 уступила португальцам и потеряла шанс выйти из группы ЧЕ

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Сборная России потеряла шансы на выход из группы на юношеском ЧЕ по футболу

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Сборная России U17 проиграла Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

Sport24.ru11:58

Евро-2019 (U-17). Россия проиграла Португалии

Sports.ru04:12
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