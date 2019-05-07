Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru вчера в 12:25

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Хомуха: российским футболистам не хватило опыта и физики на юношеском чемпионате Европы

ТАССвчера в 15:24

Дмитрий Хомуха: «Уровень соперников на Евро, конечно, выше, чем в квалификации»

Матч ТВвчера в 16:34

Сборная России U17 проиграла Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

Sport24.ruвчера в 11:58

Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет

Советский спортвчера в 12:15

Сборная России U17 проиграла Португалии во втором матче ЧЕ-2019

Чемпионатвчера в 11:52

ЧЕ-2019. Россия уступила Португалии в матче второго тура

Sport.ruвчера в 12:13

Евро-2019 (U-17). Россия проиграла Португалии

Sports.ruвчера в 04:12
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Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Армия и оружие

Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 10:38
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края

Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено 06 мая в 09:43
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»

Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Авто

Опубликованы фотографии нового Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

В России запретят одноразовую посуду из пластика

Напомним, Евросоюз заявил, что готовит запрет на продажу посуды из пластика к 2021 году.
Обновлено 06 мая в 22:52
Политика

США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику

Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян

Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Обновлено вчера в 14:04
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье

Священный месяц добра: в Кыргызстане в Рамадан бесплатно лечат зубы

Нуждающихся бесплатно кормят, проводят им эстетические процедуры и даже бесплатно лечат зубы.
Обновлено вчера в 23:50
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Авто

Большой кроссовер Mazda: все обновления и цены

Никогда прежде себя не цитировал, но сейчас подходящий случай для того, чтобы вспомнить сравнительный тест четырех кроссоверов с участием CX‑9.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT

С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
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