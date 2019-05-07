Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019Вести.Ru вчера в 12:25
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
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Сборная России U17 проиграла Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019
Sport24.ruвчера в 11:58
Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 лет
Советский спортвчера в 12:15
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