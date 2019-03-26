Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019Vprognoze.ru 17:00
Юношеская национальная команда России до 17 лет потерпела поражение от сборной Португалии в поединке третьего тура квалификации чемпионата Европы, но вышла в финальную часть турнира.
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Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
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Обновлено в 17:00
Политика
Японских школьников научат считать Курилы своей территорией
Обновлено в 07:43
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
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Транспорт
Из-за метели закрыта дорога Арсентьевка — Ильинское
С 9:10 открыт для проезда участок автодороги Макаров — Стародубское.
Обновлено в 16:24
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
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Финансы
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Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
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Обновлено в 16:52
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Происшествия
Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве
Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 18:27
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Политика
Тереза Мэй может назвать дату своей отставки завтра
Британский премьер-министр Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 08:40
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Политика
Мантуров рассказал о завершении испытаний крыла для МС-21
В России завершаются испытания крыла для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Экономика
Индекс доверия потребителей США снизился в марте
Индекс доверия потребителей в США в марте снизился до 124,1 пункта с февральского показателя в 131,4 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Stratfor (США): Россия связала свою судьбу с Мадуро? (Stratfor)
Что произошло По всей видимости, Россия повышает ставки в венесуэльском противостоянии, чтобы это видели и друзья, и враги.
Обновлено в 18:35
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
Согласно заявлению, израильские ВВС «начали наносить удары по террористической группировке ХАМАС по всему сектору Газа».
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Кино
СМИ сообщили о смерти актера Нодара Мгалоблишвили
Обновлено в 17:20
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Политика
Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам
Ранее вопрос въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам обсуждался в 2017 году.
Обновлено вчера в 07:56