Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019Vprognoze.ru 17:00

Юношеская национальная команда России до 17 лет потерпела поражение от сборной Португалии в поединке третьего тура квалификации чемпионата Европы, но вышла в финальную часть турнира.

Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019

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