Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019Vprognoze.ru 17:00
Юношеская национальная команда России до 17 лет потерпела поражение от сборной Португалии в поединке третьего тура квалификации чемпионата Европы, но вышла в финальную часть турнира.
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Общество
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Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:32
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Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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Транспорт
На Сахалине открыто движение на закрытых ранее участках дорог
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Интернет
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В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
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Армия и оружие
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Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля принято в обход ООН и Совета Безопасности организации, по этому вопросу должны высказаться все страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, передает пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В МИД РФ решительно осудили авиаудар коалиции в Афганистане
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Обновлено в 11:03
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A60
Обновлено в 16:29
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Австрии сотруднику правоохранительных органов грозит три года тюрьмы за публикацию видеозаписи задержания лыжника Хауке
В Австрии тюремный срок грозит неназванному сотруднику правоохранительных органов, который обвиняется в передаче третьим лицам видеозаписи задержания 26-летнего австрийского лыжника Макса Хауке в тот момент, когда спортсмен переливал себе собственную кровь (так называемый кровяной допинг).
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
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Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
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Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Политика
Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено в 06:57
Общество
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:22
Хоккей
«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз» (идёт 3-й период, счёт 3:1). На 45-й минуте отличился российский нападающий хозяев Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.
Обновлено в 21:22
Гаджеты
Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Экономика
1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения
Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.
Обновлено в 20:31
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено в 14:35
Авто
Ford задумался об уходе из России
В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, прирост за год составил 5,7% при общем росте рынка в 12,8%. Доля Ford на российском рынке — 3%. Выручка ООО «Форд Соллерс Холдинг» по итогам 2017 года составила 67,1 млрд рублей, чистый убыток – сократился за год с 23,8 млрд до 13,6 млрд рублей.
Обновлено в 05:06
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
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