Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019Vprognoze.ru 17:00

Юношеская национальная команда России до 17 лет потерпела поражение от сборной Португалии в поединке третьего тура квалификации чемпионата Европы, но вышла в финальную часть турнира.
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Сборная России U17 уступила Португалии в матче элитного раунда Евро-2019

Чемпионат15:49

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Sportbox.RU14:53

Сборная России до 17 лет проиграла Португалии и вышла на Евро со второго места

Спорт-Экспресс15:04

Юношеская сборная России уступила португальцам в матче отбора ЧЕ-2019

РИА Новости15:03

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Матч ТВ14:53

Сборная России U17 проиграла Португалии и со второго места вышла на ЧЕ-2019

Sport24.ru15:05

Российские юноши вышли в финальную часть Евро-2019

Советский спорт09:47
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