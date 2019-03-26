Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019Sportbox.RU вчера в 09:48
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Политика
Президент Киргизии пообещал оставить русский язык официальным
Русский язык сохранит статус официального языка в Киргизии, заявил в среду президент республики Сооронбай Жээнбеков.
Обновлено в 00:18
Спорт
Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира
Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира World Team Trophy в составе сборной России.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В театре Никиты Михалкова нашли череп
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
Обновлено в 01:56
Наука
Россия и Китай начнут вместе изучать моря и Тибет
Обновлено в 01:54
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки
Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Xiaomi высмеяла флагманский камерофон Huawei P30 Pro
На картинке показана развилка между «новейшим чипсетом» и «чехлом для смартфона с кристаллами Сваровски» и автомобиль, символизирующий Huawei P30, выбирающий дорогу к чехлу со Сваровски. 🤔 pic.twitter.com/dnHbuAnvV1 — Xiaomi UK (@XiaomiUK) March 26, 2019 Отметим, что в Huawei P30 и Huawei P30 Pro используется фирменный 7-нанометровый SoC Kirin 980 с ядрами Cortex-A76.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Наука
Современникам обещана жизнь до 1000 лет
Исследователя Обри ди Грея и бизнесмена Питера Тиля объединяет общая идея: они считают, что кому-то из современных людей может посчастливиться увеличить продолжительность жизни более чем в 10 раз – до 1000 лет.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина призвала женщин заниматься гимнастикой
Во время недавней беседы с прессой певица Полина Гагарина сообщила, что из-за беременности она набрала почти 25 лишних кило, поэтому ей пришлось всерьез взяться за свою фигуру после родов.
Обновлено вчера в 05:52
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Наука
Эксперимент в ЦЕРН подтвердил существование пентакварков
Эксперимент LHCb 2019 года уточнил результаты, полученные в 2015 году, и, благодаря лучшей точности, зарегистрировал не два пентакварка, как было заявлено ранее, а три.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Появились новые сенсационные данные о деле Чикатило
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
«Он надо мной издевался»: Пугачева объяснила причину развода
Примадонна довольно конкретно объяснила, почему решила оформить развод. В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату.
Обновлено в 01:42
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено вчера в 03:09
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти вдвое
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом почти вдвое, до 197,523 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:59
Экономика
ВТБ и группа инвесторов стали владельцами KFC в России
Помимо ВТБ, в консорциум входит, например, инвестиционная группа Marathon Group (среди ее основных активов — сеть «Магнит» и ряд фармпредприятий).
Обновлено вчера в 22:07