Юношеская сборная России вышла на Евро-2019Sportbox.RU вчера в 09:48

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Гаджеты Xiaomi высмеяла флагманский камерофон Huawei P30 Pro На картинке показана развилка между «новейшим чипсетом» и «чехлом для смартфона с кристаллами Сваровски» и автомобиль, символизирующий Huawei P30, выбирающий дорогу к чехлу со Сваровски. 🤔 pic.twitter.com/dnHbuAnvV1 — Xiaomi UK (@XiaomiUK) March 26, 2019 Отметим, что в Huawei P30 и Huawei P30 Pro используется фирменный 7-нанометровый SoC Kirin 980 с ядрами Cortex-A76.

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