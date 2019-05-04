Футбол

Юношеская сборная России проиграла Исландии в стартовом матче ЧЕ-2019Soccer.ru 12:10

Юношеская сборная России (до 17 лет) провела первый матч на чемпионате Европы-2019. Подопечные Дмитрия Хомухи уступили сверстникам из Исландии.
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Венгры обыграли португальцев с первом матче группового этапа юношеского ЧЕ по футболу

ТАСС16:23

Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019

Советский спорт10:51

Сборная России U17 проиграла Исландии в первом матче ЧЕ-2019

Чемпионат11:06

Россия отыграла два мяча, но проиграла Исландии на юниорском Евро

Спорт-Экспресс11:01

Сборная России U17 стартовала на чемпионате Европы с поражения от Исландии

Sport24.ru10:51

Юношеская сборная России проиграла исландцам на старте чемпионата Европы

ProstoProSport12:14

Российские юниоры проиграли в первом матче чемпионата Европы

Матч ТВ10:54
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В больницу к певице МакSим пригласили священника

Обновлено в 18:07
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В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы

Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.
Обновлено в 11:00
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«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката

Обновлено вчера в 08:54
Футбол

«Зенит» в самолете узнал о чемпионстве и снял этот момент на видео

«Зенит» опубликовал видео из самолета, на котором зафиксировал момент, когда команда узнала о чемпионстве в РПЛ сезона-2018/19.
Обновлено в 16:23
Единоборства

Эдвардс остался непобежденным на турнире в родном Бирмингеме

На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Футбол

Ярослав Ракицкий: "Питер, этот триумф для тебя!"

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".
Обновлено в 18:04
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Армия и оружие

В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
Обновлено в 18:02
Единоборства

Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Обновлено в 16:51
Гаджеты

Смартфон OnePlus 7 получит нестандартную водозащиту

Компания OnePlus опубликовала на своей официальной странице Twitter тизерный ролик, в котором намекает на то, что новый смартфон OnePlus 7 получит водозащиту.
Обновлено в 07:34
Наука

15-метровая «летающая рыба» прошла испытания

Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Финансы

Майские праздники растопчут российский рубль

Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Наука

Найдены останки первых жителей Тибета

Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено 02 мая в 04:45
Общество

В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота

Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено в 13:32
Интернет

В браузере Firefox отключились все расширения

У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено 02 мая в 23:11
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Музыка

Небензя спел «Песни Победы» в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя вместе с солистками арт-группы "Сопрано" спел песню "На побывку едет молодой моряк" в штаб-квартире организации.
Обновлено в 15:19
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
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