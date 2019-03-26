Футбол

Юношеская сборная России уступила португальцам в матче отбора ЧЕ-2019РИА Новости 15:03

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) проиграла команде Португалии в матче элитного отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России U17 проиграла Португалии и со второго места вышла на ЧЕ-2019

Sport24.ru15:05

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Матч ТВ14:53

Тренер ирландцев отметил уровень организации отбора юношеского ЧЕ по футболу в Краснодаре

ТАСС13:54

Сборная России до 17 лет проиграла Португалии и вышла на Евро со второго места

Спорт-Экспресс15:04

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Sportbox.RU14:53

Юношеская сборная России проиграла Ирландии в Элитном раунд Евро-2019

Советский спорт13:04

Сборная России U17 уступила Португалии в матче элитного раунда Евро-2019

Чемпионат15:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
Армия и оружие

США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»

Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
Обновлено в 10:22
Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Обновлено в 14:35
Наука

Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша

Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено в 06:22
Происшествия

16-летний сын известного актера умер после ссоры с девушкой

Обновлено в 10:10
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено в 15:27
Политика

Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Обновлено в 11:15
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Спорт

РФС планирует расследовать возможные домогательства в фарм-клубе ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Политика

Президент Ливана осудил решение США по Голанам

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и непосредственно затрагивает интересы Ливана.
Обновлено в 04:43
Общество

Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года

Обновлено в 05:58
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Наука

Для мужчин разработали таблетку-контрацептив

Обновлено в 14:30
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Обновлено в 15:43
Происшествия

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал международные ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 15:30
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье

Оренбургские больницы получат больше 200 единиц спецтехники

Оренбургская область приобретёт для больниц региона больше 200 единиц специальных автомобилей и передвижных комплексов.
Обновлено в 10:13
Музыка

Шнуров объяснил причину закрытия «Ленинграда»

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

На своей странице в Instagram канадский поп-певец Джастин Бибер пожаловался на отсутствие энергии и готовность "развалиться на части".
Обновлено в 05:44
Футбол

«Спартак» запустил мобильного оператора

Московский «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл».
Обновлено в 12:11
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса

Обновлено вчера в 01:26
Шоу-бизнес

Ефим Шифрин считает свою квартиру убежищем

Демонстрируя свою квартиру, артист признался, что не менял мебель в ней годами и привык считать ее убежищем.
Обновлено в 14:45
Технологии

McDonald’s объявил о крупнейшей сделке за 20 лет

Обновлено в 10:59
Общество

Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому

Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
Обновлено в 14:27
Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Политика

Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное