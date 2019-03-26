Футбол
Юношеская сборная России уступила португальцам в матче отбора ЧЕ-2019РИА Новости 15:03
Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) проиграла команде Португалии в матче элитного отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
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США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»
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Обновлено в 15:27
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Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
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Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и непосредственно затрагивает интересы Ливана.
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Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Происшествия
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал международные ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 15:30
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
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Оренбургская область приобретёт для больниц региона больше 200 единиц специальных автомобилей и передвижных комплексов.
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Шнуров объяснил причину закрытия «Ленинграда»
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Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
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Московский «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл».
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На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
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Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому
Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
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Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
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