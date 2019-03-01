Футбол
Юношеская сборная России проиграла Ирландии в КраснодареМатч ТВ 11:49
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) уступила команде Ирландии в матче третьего тура Элитного раунда Евро-2019, который прошел в Краснодаре. Таким образом, коллектив Андрея Гордеева с 2 очками занял третье место в группе, ни разу не забив в трех матчах.
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