Футбол

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019RT на русском вчера в 14:08

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17). Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу венгерской команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России проиграла третий матч на юношеском Евро, уступив венграм

РИА Новостивчера в 14:30

Дубль Немета лишил юниорскую сборную России единственного заработанного очка на ЧЕ

Матч ТВвчера в 14:12

Сборная России U17 потерпела третье поражение подряд на Евро-2019

Чемпионатвчера в 14:06

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019

RT на русскомвчера в 14:08

Юношеская сборная России уступила Венгрии на чемпионате Европы, потерпев третье поражение

Спорт-Экспрессвчера в 13:56

Сборная России U17 упустила ничью в матче с Венгрией в последней для себя игре Евро-2019

Sport24.ruвчера в 13:53

Евро-2019 (U-17). Россия проиграла Венгрии

Sports.ruвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Хоккей

Ночная хоккейная лига уточнила количество заброшенных Путиным шайб

Президент России Владимир Путин забил восемь шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, уточнили в пресс-службе лиги.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею

Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 18:45
Здоровье

Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей

Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери, принят нижней палатой парламента Франции, Национальным собранием, сообщает телеканал LCP.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Политика

США отказали в визе российским делегатам

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты

Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках

Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора

Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Наука

Учёные нашли останки ещё одного динозавра с крыльями летучей мыши

Китайскими палеонтологиами на территории провинции Ляонин были обнаружены окаменелости нового рода и вида некрупных динозавров, принадлежащих семейству скансориоптеригидов, у которых имеются перепончатые крылья, как у современных летучих мышей.
Обновлено в 01:30
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Здоровье

7 правил, чтобы дожить до 100 лет

Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Витинью получил супер-карточку в PES 2019

Нападающий "Фламенго" Витинью получил специальную карточку в Pro Evolution Soccer 2019.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Кино

Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Обновлено в 00:05
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Сестры Вачовски планируют переснять свою культовую трилогию «Матрица».
Обновлено в 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное