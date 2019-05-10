Футбол

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019RT на русском вчера в 14:08

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17). Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу венгерской команды.
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Сборная России проиграла третий матч на юношеском Евро, уступив венграм

РИА Новостивчера в 14:30

Сборная России U17 упустила ничью в матче с Венгрией в последней для себя игре Евро-2019

Sport24.ruвчера в 13:53

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019

RT на русскомвчера в 14:08

Сборная России U17 потерпела третье поражение подряд на Евро-2019

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Спорт-Экспрессвчера в 13:56

Дубль Немета лишил юниорскую сборную России единственного заработанного очка на ЧЕ

Матч ТВвчера в 14:12

Евро-2019 (U-17). Россия проиграла Венгрии

Sports.ruвчера в 14:30
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Общество

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