Футбол
Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019RT на русском вчера в 14:08
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17). Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу венгерской команды.
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Сборная России U17 упустила ничью в матче с Венгрией в последней для себя игре Евро-2019
Sport24.ruвчера в 13:53
Юношеская сборная России уступила Венгрии на чемпионате Европы, потерпев третье поражение
Спорт-Экспрессвчера в 13:56
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