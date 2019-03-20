Юношеская сборная России победила Польшу на старте отбора Евро-2019Sport.ru 12:15

В среду, 20 марта, юношеская сборная России по футболу начала борьбу за путёвку в финальный этап ЕВРО-2019. Национальная команда России, составленная из игроков до 17 лет, обыграла сборную Польши со счётом 3:2. Матч состоялся в шотландском Глазго.

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