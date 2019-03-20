Юношеская сборная России победила Польшу на старте отбора Евро-2019Sport.ru 12:15

В среду, 20 марта, юношеская сборная России по футболу начала борьбу за путёвку в финальный этап ЕВРО-2019. Национальная команда России, составленная из игроков до 17 лет, обыграла сборную Польши со счётом 3:2. Матч состоялся в шотландском Глазго.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

Происшествия Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о «списке неприкасаемых» от посла США По словам Луценко, посол США в Украине указала ему на лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Армия и оружие Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Космос Под охраной инопланетян: Ученые считают Землю галактическим зоопарком На последнем съезде исследователи обсудили новую теорию, в рамках которой планета Земля рассматривается как своеобразный галактический зоопарк, находящийся под охраной представителей инопланетной цивилизации, отлично осведомлённых о существовании людей.

Политика Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать объекты на орбите Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны (ПРО) в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Политика Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".