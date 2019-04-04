Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019RT на русском 15:17

Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17). Соперниками сборной России по группе C стали команды Португалии, Исландии и Венгрии. Континентальное первенство пройдёт в Ирландии с 3 по 19 мая.

Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019

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