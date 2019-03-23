Футбол

Юношеская сборная России по футболу не смогла пробиться на чемпионат ЕвропыРИА Новости 12:15

После двух матчей групповой стадии элитного раунда россияне занимают второе место в таблице с двумя очками, лидируют в квартете ирландцы (6). В параллельной встрече они обыграли команду Азербайджана (3:1) и гарантировали себе первую позицию и путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который пройдет 14-27 июля в Армении.
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Сборная России до 19 лет не попала на чемпионат Европы

Спорт-Экспресс11:59

Юношеская сборная России по футболу сыграет с командой из Румынии

Кубань 24вчера в 14:02

Юношеская сборная России не смогла обыграть Румынию в Краснодаре

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Халназаров: румыны тянули время, много симулировали, но это нас не удивило

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Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Румынии в Элитном раунд Евро-2019

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Евро-2019 (U-17). Элитный раунд. Россия против Шотландии

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Сборная России U19 сыграла вничью с Румынией и потеряла шансы на выход в финальную часть ЧЕ

Sport24.ru11:57
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Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
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Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено в 13:02
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье

Игорь Прокудин: «Для меня важно, чтобы пациентам было комфортно»

Хочется, чтобы главный тезис нашей клиники «Качественно и комфортно» всегда подтверждался не только нами, но и пациентами, поэтому мы регулярно интересуемся и у них, как нам улучшить свою работу .
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика

Дмитрий Медведев поручил к лету подготовить концепцию нового КоАП

На сайте кабмина сказано, что Кодекс об административных правонарушениях нужно актуализировать и систематизировать, передаёт РИА Новости.
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Наука

Медведи скорчили друг другу рожи

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Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Политика

Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

"Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
Обновлено в 09:00
Политика

Антон Шипулин официально подтвердил участие в выборах в Госдуму

Обновлено в 05:53
Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 11:28
Политика

Правозащитники США призвали обнародовать доклад Мюллера

Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призвала власти США опубликовать доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 09:27
Происшествия

Ссора немецких блогеров привела к массовой драке в центре Берлина

Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Экономика

Китай примет меры для повышения открытости финансового сектора

Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики.
Обновлено в 07:41
Спорт

Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ

Спортсмены из Казахстана и Японии завоевали по одной серебряной награде. Как сообщалось ранее, золотую медаль ЧМ выиграла Алина Загитова.
Обновлено в 10:02
Политика

В Киеве в акции протеста принимают участие около 2 тыс. националистов

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США

Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Гаджеты

Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card

В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа

Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве

По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
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