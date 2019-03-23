Футбол
Юношеская сборная России по футболу не смогла пробиться на чемпионат ЕвропыРИА Новости 12:15
После двух матчей групповой стадии элитного раунда россияне занимают второе место в таблице с двумя очками, лидируют в квартете ирландцы (6). В параллельной встрече они обыграли команду Азербайджана (3:1) и гарантировали себе первую позицию и путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который пройдет 14-27 июля в Армении.
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