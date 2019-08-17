Политика

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операцииВести.Ru 11:20

Председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру сделали срочную операцию. Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря). Председатель ЕК проводил отпуск в Австрии, пишет "Интерфакс".
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Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали для операции

Говорит Москва11:20

Жан-Клода Юнкера госпитализировали для срочной операции

Московский Комсомолец11:37

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

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Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции

Газета.Ru11:18

Жан-Клода Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции

RT на русском11:17

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

РИА Новости11:09
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Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено в 11:15
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В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

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Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости

Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
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Происшествия

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Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
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По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
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Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
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Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

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Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
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Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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