Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операцииВести.Ru 11:20
Председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру сделали срочную операцию. Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря). Председатель ЕК проводил отпуск в Австрии, пишет "Интерфакс".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
Обновлено в 13:57
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
ДТП с участием трёх машин и автобуса произошло в Петербурге
Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.
Обновлено в 11:54
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено вчера в 12:52
Финансы
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»
Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы.
Обновлено в 02:00
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости
Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек
По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Происшествия
При жесткой посадке самолета А321 в Подмосковье пострадали люди
Возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского совершил аварийную посадку пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Обновлено 15 августа в 00:55
Кино
На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы
Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Происшествия
Три ребенка пострадали в массовом ДТП на трассе «Кола»
Обновлено в 12:50
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24