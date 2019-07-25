Политика
Юнкер и Джонсон обсудили BrexitРИА Новости 13:54
Еврокомиссия готова анализировать любые идеи Великобритании по Brexit, однако если они соответствуют соглашению о "разводе", без его изменения, сообщил РИА Новости представитель ЕК. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
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Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Биолог: Рожденные в космосе дети не смогут быть людьми в полной мере
Обновлено вчера в 15:43
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Авто
АвтоВАЗ в третий раз за год поднимет цены на все модели Lada
АвтоВАЗ с 1 августа намерен поднять цены на все свои модели.
Обновлено в 13:28
Политика
МИД пообещал адекватный ответ на захват Украиной российского танкера
В Министерстве иностранных дел России выясняют все обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Названы вызывающие рак хронические болезни
Врачи рассказали о хронических заболеваниях, к которые приводит к возникновению рака. Об этом 25 июля сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:00
Общество
Режим ЧС введён в Приамурье из-за паводков
Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Диетолог рассказала об основных ошибках худеющих людей
Обновлено в 14:17
Кино
Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети
Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.
Обновлено в 14:42
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля
Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 12:07
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.
Обновлено в 13:54
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Хоккей
«Авангард» проведет ряд лекций для игроков по развитию неспортивных элементов карьеры
Хоккеисты «Авангарда» примут участие в серии мастер-классов по развитию неспортивных элементов карьеры.
Обновлено в 12:25
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле
Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
Обновлено в 15:12
Политика
Причастным к атаке на Порошенко оказался неонацист из России
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.
Обновлено в 07:55
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2
Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
Обновлено в 12:21
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15