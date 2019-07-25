Политика

Юнкер и Джонсон обсудили BrexitРИА Новости 13:54

Еврокомиссия готова анализировать любые идеи Великобритании по Brexit, однако если они соответствуют соглашению о "разводе", без его изменения, сообщил РИА Новости представитель ЕК. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
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Юнкер и Джонсон обсудили Brexit

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