Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерииREGNUM14:29
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
REGNUM14:29
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Председатель Еврокомиссии обвинил ЕС в вопиющем лицемерии по вопросу границ
Красная веснавчера в 22:56
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar признал вину
Обновлено в 16:49
Происшествия
Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге
В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено в 17:32
Общество
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна ответила на слухи о сделанном им предложении
Помощница и подруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в эфире шоу "Эксклюзив" на Первом канале заявила о том, что подвергалась "агрессивной ревности" со стороны бывшей супруги артиста Елены Степаненко, она также опровергла слухи о том, что Петросян сделал ей предложение.
Обновлено в 17:03
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Кино
Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм
Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»
Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Политика
Лукашенко объявил союз РФ и Белоруссии состоявшимся
Обновлено в 13:03
Футбол
Погба: «МЮ» при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью
Обновлено в 16:43
Общество
Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек
В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 10:51
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Политика
Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей
Обновлено в 10:16
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Спорт
Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Обновлено в 09:38
Политика
МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си из-за утечки данных журналистов
Министерство иностранных дел РФ не получало никаких обращений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» в связи с публикацией в соцсетях данных о ее сотрудниках.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причины заболевания детей в садиках Москвы
Обновлено в 13:04
Политика
Манафорта и Дерипаску связал экс-офицер ГРУ
Расследование провели журналисты Time и пришли к выводу, что экс-разведчик был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 07:50