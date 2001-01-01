Футбол
Юниоры «Нанта» посвятили чемпионство СалеМатч ТВ 00:01
Юношеская команда «Нанта» (U17) стала чемпионом Франции. Футболисты посвятили победу бывшему нападающему клуба Эмилиано Сале. Спортмены скандировали его имя, а также демонстрировали футболку с его фотографией.
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Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Суд ООН в Гааге 3 июня рассмотрит возражения России по иску Украины
Заместитель министра иностранных Украины Елена Зеркаль сообщила, что Международный суд ООН в Гааге 3 июня начнет рассмотрение возражений РФ о наличии у суда юрисдикции по иску «Украина против России».
Обновлено в 00:58
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения
По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Подростки устроили неприличную фотосессию на Поклонном кресте
В Вольске Саратовской области подростки устроили фотосессию на Поклонном кресте.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено вчера в 06:17
Культура
Сын Олега Газманова назван лучшим певцом
Лучшим певцом был признан Родион Газманов, а Алексея Ягудина в итоге назвали «спортсменом года».
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете
Ученые считают, что возникновению современных вспышек чумы способствует глобальное потепление климата.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария произошла на 198 километре трассы М-6. также сообщается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела
Обновлено вчера в 14:26
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Политика
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
В Омске в очередной раз подняли цены на бензин
В Омске продолжает дорожать автомобильное топливо. Так, с начала недели цена подскочила в среднем на 25 копеек.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов. В настоящее время анализ видеозаписей, завершившихся ЕГЭ продолжается.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Собчак потребовала Бузову извиниться за распространение слухов
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено вчера в 04:16
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
Обновлено в 01:17
Интернет
В работе сервисов Google произошёл сбой
В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Наука
Учёные разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Обновлено 30 мая в 17:00
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Технологии
Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению
Роскачество оценило 16 развивающих игр для планшетов на платформах iOS и Android для обучения дошкольников чтению, использовав в исследовании 11 критериев, большая часть которых относится к безопасности.
Обновлено в 01:14
Футбол
Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира
В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38