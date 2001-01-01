Футбол

Юниоры «Нанта» посвятили чемпионство СалеМатч ТВ 00:01

1 фото
Юношеская команда «Нанта» (U17) стала чемпионом Франции. Футболисты посвятили победу бывшему нападающему клуба Эмилиано Сале. Спортмены скандировали его имя, а также демонстрировали футболку с его фотографией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юношеская команда «Нанта» стала чемпионом Франции и посвятила победу Сале (ВИДЕО)

ProstoProSport00:22

Юношеская команда «Нанта» стала чемпионом Франции и посвятила победу Сале

Чемпионатвчера в 23:30

Юниоры «Нанта» посвятили чемпионство Сале

Sportbox.RU00:01

Юниоры «Нанта» посвятили чемпионство Сале

Матч ТВ00:01

«Нант» (U-17) выиграл чемпионат Франции и посвятил победу Сале

Sports.ruвчера в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»

Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Суд ООН в Гааге 3 июня рассмотрит возражения России по иску Украины

Заместитель министра иностранных Украины Елена Зеркаль сообщила, что Международный суд ООН в Гааге 3 июня начнет рассмотрение возражений РФ о наличии у суда юрисдикции по иску «Украина против России».
Обновлено в 00:58
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения

По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Подростки устроили неприличную фотосессию на Поклонном кресте

В Вольске Саратовской области подростки устроили фотосессию на Поклонном кресте.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено вчера в 06:17
Культура

Сын Олега Газманова назван лучшим певцом

Лучшим певцом был признан Родион Газманов, а Алексея Ягудина в итоге назвали «спортсменом года».
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете

Ученые считают, что возникновению современных вспышек чумы способствует глобальное потепление климата.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла на 198 километре трассы М-6. также сообщается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено вчера в 14:26
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Политика

Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию

Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

В Омске в очередной раз подняли цены на бензин

В Омске продолжает дорожать автомобильное топливо. Так, с начала недели цена подскочила в среднем на 25 копеек.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов. В настоящее время анализ видеозаписей, завершившихся ЕГЭ продолжается.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Собчак потребовала Бузову извиниться за распространение слухов

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено вчера в 04:16
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

Обновлено в 01:17
Интернет

В работе сервисов Google произошёл сбой

В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Наука

Учёные разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

Обновлено 30 мая в 17:00
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Технологии

Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению

Роскачество оценило 16 развивающих игр для планшетов на платформах iOS и Android для обучения дошкольников чтению, использовав в исследовании 11 критериев, большая часть которых относится к безопасности.
Обновлено в 01:14
Футбол

Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмилиано Сала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий. После выступлений за несколько команд юношеского уровня в Аргентине и короткого периода в региональных лигах Португалии Сала начал свою профессиональную карьеру во Франции в составе «Бордо», дебютировав за первый состав клуба в феврале 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное