Хоккей
Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) в полуфинале Мирового кубка вызова победила Чехию - 4:1. В составе россиян дубль сделал Родион Амиров, еще по одной шайбе забросили Илья Николаев и Дании Гутик.
Спорт-Экспресс18:34
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Хоккей
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