Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мираРИА Новости 16:28
Швеция—
Россия
1 маяв 09:00
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап
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Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
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Если бы мы играли в финале с Канадой, нам было бы легче. Но наша сборная играла неплохо. В финале и российская команда, и шведская играли достойно. Мы проиграли только в овертайме, показали достойную игру. Это можно назвать успехом для нашей команды, так как мы 10 лет не играли в финале.
— Владислав Третьяк, хоккеистRT на русском 17:33
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