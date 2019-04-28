Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мираРИА Новости 16:28

Если бы мы играли в финале с Канадой, нам было бы легче. Но наша сборная играла неплохо. В финале и российская команда, и шведская играли достойно. Мы проиграли только в овертайме, показали достойную игру. Это можно назвать успехом для нашей команды, так как мы 10 лет не играли в финале.

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

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