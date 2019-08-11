Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/ГретцкиРИА Новости вчера в 13:41
Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.
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Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года
Советский спортвчера в 13:52
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:50, Вашингтон
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