Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/ГретцкиРИА Новости вчера в 13:41
Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.
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Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года
Советский спортвчера в 13:52
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