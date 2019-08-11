Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/ГретцкиРИА Новости вчера в 13:41

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Буре: программа подготовки хоккеистов в России принесет регулярные победы на всех уровнях

ТАСС08:53

Сборная России выиграла юниорский топ-турнир. Прошлая победа была в 1995 году

Sports.ru06:03

Юниор Пашин - о золоте на Кубке Глинки - Гретцки: «Ничего серьезного не сделали»

Спорт-Экспресс07:12

Топ-5 героев мемориала Глинки, которых никто не знает. Они забивали больше Кузнецова и Малкина

Sport24.ru09:00

Юниорская сборная России — лучшая в мире. Парни выиграли Кубок Глинки / Гретцки

Матч ТВ02:10

Какой была юниорская сборная России в 1995 году

Чемпионат09:15

Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года

Советский спортвчера в 13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Культура

Телекинофорум «Родные тропы» начнёт работу в Москве 12 августа

Обновлено в 06:29
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе

На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Общество

Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника

Обновлено в 08:10
Футбол

«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика

На Украине просят Зеленского сделать доллар национальной валютой

Если петиция соберет такое количество подписей, то ее может рассмотреть президент Украины.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин

Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено в 04:05
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Политика

Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления

Обновлено в 09:12
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Здоровье

6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме

В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено в 08:53
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

Ученые обнаружили мутацию в генах Оззи Осборна

Обновлено в 09:46
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Футбол

Моуринью назвал фаворитов на чемпионство в АПЛ

Португальский специалист Жозе Моуринью назвал главных претендентов на чемпионский титул в АПЛ.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции

Обновлено в 04:55
Происшествия

На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества

Обновлено в 09:28
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Канадский хоккеист, центральный нападающий. Один из самых известных спортсменов XX века. В 1978-1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги. Был в числе 5 спортсменов, зажёгших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошёл в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея на льду.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное