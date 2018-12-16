Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова
ТАСС
вчера в 18:33

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова. Встреча прошла в канадском городе Боннивил.
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