Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова
ТАСС
18:33

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова. Встреча прошла в канадском городе Боннивил.
ТАСС18:33

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Сборная России U18: «Всей командой преодолели психологический барьер. Завтра игра за золото, дополнительной мотивации никому не нужно»

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Сборная России U18: «Всей командой преодолели психологический барьер. Завтра игра за золото, дополнительной мотивации никому не нужно»

Sportbox.RU22:51

Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова

Спорт-Экспресс18:34

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова

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Мировой кубок вызова (U-18). 1/2 финала. Дубль Амирова помог России обыграть Чехию

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Сборная России U18 обыграла Чехию в полуфинале Мирового кубка вызова

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17-летнего вундеркинда из России снова били, но он вернулся и помог победить. Наши — в финале!

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
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