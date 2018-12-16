Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызоваТАСС18:33
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова. Встреча прошла в канадском городе Боннивил.
ТАСС18:33
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Хоккей
Овечкин принес победу «Вашингтону» над «Баффало» в серии буллитов
Хозяева льда сумели добиться победы в серии буллитов со счетом 4:3. Победный бросок исполнил капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.
Обновлено в 22:12
Хоккей
Сборная России забила семь голов чехам в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала разгромную победу над командой Чехии со счетом 7:2. В первом периоде в составе команды Ильи Воробьева по шайбе забросили защитник СКА Василий Токранов на пятой минуте и форвард петербургских армейцев Николай Прохоркин на восьмой минуте.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Шумаков вернулся в Россию, но не будет играть за ЦСКА
Как сообщил «Чемпионату» агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Шумакова, нападающий вернулся в Россию.
Обновлено в 13:47
Хоккей
Димитрис Прифтис: «Нам предстоит опасная игра с „Пармой“»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Пармой».
Обновлено в 13:22
Хоккей
В «Металлурге» уволили главного тренера после поражения
Руководство команды отреагировали на поражение: главного тренера Анатолия Хоменко отправили в отставку.
Обновлено в 22:39
Хоккей
Весалайнен отказался играть за сборную Финляндии на МЧМ
Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен не сыграет за сборную Финляндии на молодежном чемпионате мира.
Обновлено в 09:34
Хоккей
«СКА-Нефтяник» разгромил «Волгу» в матче чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал крупную победу над ульяновской "Волгой" в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Обновлено в 02:49
Хоккей
Стадион на Крестовском острове примет первый в истории хоккейный матч
Обновлено в 22:23
Хоккей
Директор «Трактора» поблагодарил команду за стойкость характера
Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев рассказал, что главная проблема этого, 2018 года — большое количество травм — отходит на второй план.
Обновлено в 03:13
Хоккей
Чистяков: Подколзин — мужик, в сборной все на него равняются
Защитник юниорской сборной России U18 Семен Чистяков подвёл итоги выигранной встречи с США на Мировом кубке вызова.
Обновлено в 01:46
Хоккей
Микко Койву приступил к тренировкам и может скоро вернуться на лед
Капитан "Миннесоты" Микко Койву приступил к тренировкам в составе команды, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Защитник «Авангарда» совершил лучший сейв недели в КХЛ
Необычным образом завершилось голосование за лучший сейв недели в КХЛ. Лига отметила спасение защитника "Авангарда" Вилле Покки.
Обновлено в 14:18
Хоккей
Александр Трофимов: «Тягучая была игра»
В рядах "ураганных" отличился Игорь Мирнов. Александр Трофимов, главный тренер ХК "Буран": – Тягучая на этот раз была игра.
Обновлено в 15:20
Хоккей
Нижегородский «Старт» уступил «Енисею» в Красноярске
Нижегородский «Старт» уступил «Енисею» в Красноярске, сообщает пресс-служба нижегородской команды по хоккею с мячом.
Обновлено в 13:52
Хоккей
ФХР поздравила Аркадия Ротенберга с днем рождения
Федерация хоккея России в субботу поздравила с днем рождения председателя правления организации Аркадия Ротенберга.
Обновлено в 01:16