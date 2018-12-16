Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова. Встреча прошла в канадском городе Боннивил.

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова

Хоккей Хоккей Сборная России по хоккею обыграла Чехию на Кубке Первого канала Победой российской сборной завершился второй хоккейный матч с командой Чехии на Кубке Первого канала. Счет составил 7:2 в пользу России.

Хоккей Хоккей Шумаков вернулся в Россию, но не будет играть за ЦСКА Как сообщил «Чемпионату» агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Шумакова, нападающий вернулся в Россию.

Хоккей Хоккей Дадонов в матче с «Торонто» набрал 30-е очко в сезоне Автором гола стал Александр Барков. Для Дадонова эта передача стала 16-й в сезоне.

Хоккей Хоккей «Баффало» отстранил Берглунда на неопределенное время «Баффало» отстранил нападающего Патрика Берглунда от работы с командой на неопределенное время В сообщении на официальном сайте «Сэйбрс» сказано, что шведский форвард не выходит на связь с клубом.

Хоккей Хоккей Весалайнен отказался играть за сборную Финляндии на МЧМ Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен не сыграет за сборную Финляндии на молодежном чемпионате мира.

Хоккей Хоккей «СКА-Нефтяник» разгромил «Волгу», «Енисей» с трудом одолел «Старт» Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» в матче чемпионата России.

Хоккей Хоккей ХК «Рубин» всухую обыграл клуб из Сарова Хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени всухую обыграл хоккеистов команды «Саров». Игра проходила в Тюмени на домашней арене ледовой арены.

Хоккей Хоккей Хоккеист НХЛ забросил шайбу с отрицательного угла

Хоккей Хоккей Директор «Трактора» поблагодарил команду за стойкость характера Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев рассказал, что главная проблема этого, 2018 года — большое количество травм — отходит на второй план.

Хоккей Хоккей Чистяков: Подколзин — мужик, в сборной все на него равняются Защитник юниорской сборной России U18 Семен Чистяков подвёл итоги выигранной встречи с США на Мировом кубке вызова.

Хоккей Хоккей Микко Койву приступил к тренировкам и может скоро вернуться на лед Капитан "Миннесоты" Микко Койву приступил к тренировкам в составе команды, сообщает официальный сайт клуба.

Хоккей Хоккей Защитник «Авангарда» совершил лучший сейв недели в КХЛ Необычным образом завершилось голосование за лучший сейв недели в КХЛ. Лига отметила спасение защитника "Авангарда" Вилле Покки.

Хоккей Хоккей Игорь Захаркин: «Никогда не видел хоккей на футбольном стадионе» Бывший тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Захаркин сказал, что ему было бы интересно посмотреть хоккейный матч на футбольном стадионе.