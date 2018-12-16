Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызоваТАССвчера в 18:33
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова. Встреча прошла в канадском городе Боннивил.
ТАССвчера в 18:33
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Мировой кубок вызова (U-18). 1/2 финала. Дубль Амирова помог России обыграть Чехию
Sports.ruвчера в 20:33
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