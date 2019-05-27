Экономика

«Юникредит банк» присоединился к Системе быстрых платежейВедомости вчера в 10:07

«Юникредит банк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ. Теперь клиенты банка смогут получать и отправлять деньги по номеру телефона, говорится в сообщении банка. Сейчас клиентам банка доступен перевод только со счета.
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«ЮниКредит Банк» подключился к СБП

Саминвестор03:17

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 13:33

Юникредит банк подключился к системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 10:23

«Юникредит банк» присоединился к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 10:07

ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 09:37

ЮниКредит Банк присоединился к СБП

Банки.рувчера в 08:55
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Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Общество

Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов

Генконсульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Пекину с требованием разъяснить основания для проверки содержимого мобильных телефонов при пересечении границы Китая.
Обновлено в 08:24
Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости

Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Космос

«КосмоКурс» планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета

Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет.
Обновлено в 05:10
Общество

Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская рассказала, как похудела после вторых родов

Известная российская актриса Елизавета Боярская рассказала, как ей удалось быстро похудеть после вторых родов.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Общество

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Кино

Дэвид Харбор назвал финал «Очень странных дел» трогательным

В интервью Digital Spy он добавил, что немало времени в третьем сезоне уделено отношениям его героя – шерифа Джима Хоппера – и Одиннадцатой.
Обновлено в 02:58
Хоккей

Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020

Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Происшествия

В центре Москвы обрушился балкон старинного дома

В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Экономика

Госдума РФ приняла закон о залоге сельхозземель

Согласно принятому закону, при вынесении решения о взыскании сельхозземель суд должен указать меры по обеспечению интересов производителя сельхозпродукции, — передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Госдума расширяет полномочия СКР в части судэкспертизы

В ходе сегодняшнего обсуждения поднимался вопрос о возможном росте дел в отношении врачей, но Пискарёв заверил: законопроект не предлагает наделять СКР правом организации и производства судебно-медицинских экспертиз (этого вида действительно нет в пояснительной записке к документу).
Обновлено в 07:42
Происшествия

В петербургском парке обнаружили тело младенца

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
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