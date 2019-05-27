Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежейКоммерсантъ вчера в 13:33
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании. На первом этапе «Юникредит» будет переводить деньги только со счетов, а в дальнейшем и с банковских карт.
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Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.Коммерсантъвчера в 18:39
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Cервис быстрых платежей. Насколько востребованы инновационные финансовые технологии?
Курган и курганцывчера в 08:39
«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей
Ведомостивчера в 23:13
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Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого
Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Кино
«Мстители»: величайший злодей киновселенной скоро вернётся
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Минобороны намерено ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны разработало поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые будут ужесточать правила призыва.
Обновлено 26 мая в 22:59
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Армия и оружие
Пхеньян осудил Сеул за планы покупки у США новейших зенитных корабельных ракет
Планы Южной Кореи приобрести у США зенитные корабельные ракеты для систем противовоздушной обороны являются прямым вызовом межкорейскому соглашению о сокращении военной напряженности.
Обновлено в 01:27
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.
Обновлено в 01:00
Общество
Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС провели опрос среди россиян и выяснили, какие рабочие области являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей.
Обновлено в 00:41
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Общество
Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Происшествия
СК начал проверку падения крана на жилые дома в Перми
Пермские следователи начали выяснение обстоятельств падения башенного крана на жилые дома.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Киркоров появился в Петербурге с автоматом
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Первые лица Хакасии поздравили земляков с Днем пограничника
Правительство и Верховный Совет Хакасии поздравляют земляков-пограничников и всех, кто стоял и стоит на страже границ нашей Родины с профессиональным праздником.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
Уж не так безобиден, как вы думаете
В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Эден Азар: «Победа в Лиге Европы стала бы хорошим прощанием с „Челси“»
Если финальный матч станет последним для меня в «Челси», то в нем надо победить. Это стало бы хорошим прощанием, — рассказал Азар.
Обновлено в 01:40
Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Предпринимательство в России становится все более небезопасным.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29