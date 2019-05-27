Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежейКоммерсантъ вчера в 13:33
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании. На первом этапе «Юникредит» будет переводить деньги только со счетов, а в дальнейшем и с банковских карт.
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Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.Коммерсантъвчера в 18:39
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«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей
Ведомостивчера в 23:13
Cервис быстрых платежей. Насколько востребованы инновационные финансовые технологии?
Курган и курганцывчера в 08:39
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Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Общество
Восстановленная школа начала работать в пригороде Дамаска в Сирии
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро
В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В Турции ждут российских экспертов для установки С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00