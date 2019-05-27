Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежейКоммерсантъ вчера в 13:33

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.

с чего всё началось

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