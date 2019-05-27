Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежейКоммерсантъ вчера в 13:33

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании. На первом этапе «Юникредит» будет переводить деньги только со счетов, а в дальнейшем и с банковских карт.
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Сбербанк один процент

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

РБК00:12

«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 23:13

Cервис быстрых платежей. Насколько востребованы инновационные финансовые технологии?

Курган и курганцывчера в 08:39

Юникредит банк подключился к системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 10:23

ЮниКредит Банк присоединился к СБП

Банки.рувчера в 08:55

Сбербанк один процент

Коммерсантъвчера в 18:39

Сбербанк назвал два условия подключения к СБП

Пласвчера в 03:16
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Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Общество

Восстановленная школа начала работать в пригороде Дамаска в Сирии

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро

В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В Турции ждут российских экспертов для установки С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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