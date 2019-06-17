Футбол

Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале»RT на русском 12:31

Бывший полузащитник, а ныне старший тренер молодёжной команды лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг стал ассистентом Уная Эмери в тренерском штабе основной команды. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
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Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»

Чемпионат10:17

Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Советский спорт11:21

Фредди Юнгберг вошел в штаб Эмери в «Арсенале»

Спорт-Экспресс11:19

Экс-футболист «Арсенала» Юнгберг вошел в тренерский штаб Эмери

РИА Новости11:05

Фредди Юнгберг — новый тренер «Арсенала». Не главный — он будет помогать Эмери

Sport24.ru13:15

Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Матч ТВ09:25

Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Sportbox.RU09:25
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
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Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
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По данным 2015 года, в различных субъектах РФ качество воды колебалось в пределах от 0,18 до 55 процентов нестандартных проб по санитарно-химическим и от 0,06 до 34 процентов - по санитарно-микробиологическим показателям.
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Происшествия

В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер

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Политика

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Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Общество

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Армия и оружие

Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке

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Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение экс-посла в Белоруссии Михаила Бабича на новую должность.
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Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
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Фредрик Юнгберг
Шведский футболист
Шведский футболист, завершивший игровую карьеру. Экс-игрок сборной Швеции, был её капитаном с августа 2006 года по конец июня 2008 года. Дважды получил приз Гулдболлен - награду лучшему шведскому футболисту года.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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