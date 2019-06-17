Футбол
Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале»RT на русском 12:31
Бывший полузащитник, а ныне старший тренер молодёжной команды лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг стал ассистентом Уная Эмери в тренерском штабе основной команды. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Энергетика
Козак изучил информацию о росте цен на бензин
Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют информацию о росте цен на бензин в отдельных регионах страны.
Обновлено в 14:59
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим журналистам
В понедельник, 17 июня, в Луганске был открыт памятник погибшим журналистам Игорю Корнелюку и Антону Волошину.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено в 11:42
Общество
В рейтинге благосостояния семей Ярославская область заняла 37 место
В качестве основного показателя учитывался остаток свободной суммы денег, которая остается у семьи с двумя детьми после минимальных расходов.
Обновлено в 07:57
Футбол
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Обновлено в 15:50
Кино
Роберт-Дауни-младший предложил «сделать» Железного человека женщиной
Актер Роберт-Дауни-младший выступил с предложением "сменить пол" Железному человеку.
Обновлено в 09:34
Здоровье
Не пей, Иванушка
По данным 2015 года, в различных субъектах РФ качество воды колебалось в пределах от 0,18 до 55 процентов нестандартных проб по санитарно-химическим и от 0,06 до 34 процентов - по санитарно-микробиологическим показателям.
Обновлено в 15:09
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер
Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Президенту доложили о конфликте в Чемодановке
Обновлено в 07:08
Футбол
«Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико»
"Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики закрепились на окраине Донецка, в 250−100 метрах от границы города.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Бабича заместителем министра
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение экс-посла в Белоруссии Михаила Бабича на новую должность.
Обновлено в 07:09
Экономика
России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек
Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11