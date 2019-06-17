Футбол

Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале»RT на русском 12:31

Бывший полузащитник, а ныне старший тренер молодёжной команды лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг стал ассистентом Уная Эмери в тренерском штабе основной команды. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
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Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»

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Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Sportbox.RU09:25
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