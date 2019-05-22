Футбол
Юнес Намли стал игроком «Краснодара»Вести.Ru 08:33
Договор с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года. На датчанина марокканского происхождения претендовали голландские "Аякс" и "Фейеноорд", но их сумел опередить "Краснодар". Сам Намли заявил, что рад продолжить карьеру в большом клубе.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре.
Обновлено в 10:17
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
Общество
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Экономика
Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании
Обновлено в 07:22
Энергетика
Минэнерго ожидает роста добычи сланцевой нефти в США
Министерство энергетики России считает, что объемы добычи сланцевой нефти в США в среднесрочной перспективе продолжат расти, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете Аsнаrq al awsat.
Обновлено в 10:15
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Хоккей
Место в воротах сборной России в матче против США займёт Василевский
В преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира 2019 года Россия - США тренерский штаб сборной России определился с вратарём, который будет защищать последний рубеж красной машины.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами
Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Общество
Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан. - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.
Обновлено в 09:59
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Политика
Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий
В преддверии парламентских выборов в Бельгии, которые запланированы на 26 мая, свой пакет требований к политическим партиям представила Бельгийская ассоциация в защиту прав работников сферы сексуальных услуг.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова
Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30