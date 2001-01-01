Футбол
Юнес Намли: «До „Краснодара“ не играл в таком интенсивном графике»Спорт-Экспресс вчера в 16:10
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после ничьей против «Локомотива» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что лично для него непривычен такой интенсивный календарь игр, но вся команда старается полностью выкладываться в каждом матче, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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Намли считает, что «Краснодар» реабилитировался после провала с «Олимпиакосом»
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
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