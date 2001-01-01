Футбол

Юнес Намли: «До „Краснодара“ не играл в таком интенсивном графике»Спорт-Экспресс вчера в 16:10

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после ничьей против «Локомотива» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что лично для него непривычен такой интенсивный календарь игр, но вся команда старается полностью выкладываться в каждом матче, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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