Юная звезда «Бенфики» Фелиш оформил хет-трик в матче с «Айнтрахтом»Евро-футбол.ру 16:38

"Бенфика" и "Айнтрахт" проводят сверхрезультативный матч 1/4 финала Лиги Европы. С 20-й минуты гости играют в меньшинстве и уступают 2:4 в середине второго тайма.

Юная звезда «Бенфики» Фелиш оформил хет-трик в матче с «Айнтрахтом»

Происшествия В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Политика Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1» Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.

Хоккей Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.

Шоу-бизнес Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.

Происшествия Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.

Футбол Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.

Происшествия В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.

Важное за сутки Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.

Авто Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры Компания Kia подготовила к автосалону в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля, новый концептуальный кроссовер.

Политика Рейтинг Путина среди электората растет Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Культура Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.

Здоровье Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.

Происшествия Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Здоровье В Греции впервые родился ребенок от трех родителей В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.

Игры Автор Dark Souls и Sekiro хотел бы создать сюжетную игру типа Red Dead Redemption 2 Миядзаки сообщил, что в будущем хотел бы сделать традиционную сюжетную игру, где история преобладает над геймплеем, назвав в качестве примера последний хит Rockstar — Red Dead Redemption 2. Оба японских разработчика отметили, что для них именно геймплей — «душа произведения».

Происшествия В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Политика Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Транспорт Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.