Футбол
Юная звезда «Бенфики» Фелиш оформил хет-трик в матче с «Айнтрахтом»Евро-футбол.ру 16:38
"Бенфика" и "Айнтрахт" проводят сверхрезультативный матч 1/4 финала Лиги Европы. С 20-й минуты гости играют в меньшинстве и уступают 2:4 в середине второго тайма.
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В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа
Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Здоровье
В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов
За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой
Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Важное за сутки
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры
Компания Kia подготовила к автосалону в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля, новый концептуальный кроссовер.
Обновлено в 04:59
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль
Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:04
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
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Космос
Израильский аппарат разбился при посадке на Луну
Обновлено в 15:29
Игры
Автор Dark Souls и Sekiro хотел бы создать сюжетную игру типа Red Dead Redemption 2
Миядзаки сообщил, что в будущем хотел бы сделать традиционную сюжетную игру, где история преобладает над геймплеем, назвав в качестве примера последний хит Rockstar — Red Dead Redemption 2. Оба японских разработчика отметили, что для них именно геймплей — «душа произведения».
Обновлено в 09:01
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено в 06:17
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01