Футбол

Юная звезда «Бенфики» Фелиш оформил хет-трик в матче с «Айнтрахтом»Евро-футбол.ру 16:38

"Бенфика" и "Айнтрахт" проводят сверхрезультативный матч 1/4 финала Лиги Европы. С 20-й минуты гости играют в меньшинстве и уступают 2:4 в середине второго тайма.
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Юная звезда «Бенфики» Фелиш оформил хет-трик в матче с «Айнтрахтом»

Евро-футбол.ру16:38

Игрок «Бенфики» Жоау Фелиш - самый молодой автор хет-трика в Лиге Европы

Спорт-Экспресс16:24

Игрок «Бенфики», заинтересовавший топ-клубы, стал самым юным автором гола в ЛЕ среди португальцев

Sport24.ru15:49

19-летний Фелиш – самый молодой автор хет-трика в истории ЛЕ. У него 3 гола и 1 ассист за 53 минуты

Бомбардир.ру16:37
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Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

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Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko

Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
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В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
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Важное за сутки

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
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На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

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Авто

Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры

Компания Kia подготовила к автосалону в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля, новый концептуальный кроссовер.
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Политика

Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
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Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

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Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
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Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
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Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Игры

Автор Dark Souls и Sekiro хотел бы создать сюжетную игру типа Red Dead Redemption 2

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По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
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АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
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Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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