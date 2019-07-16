Футбол

Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка ИбрагимовичаБомбардир.ру 00:18

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посетил центр тхэквондо в Лос-Анджелесе. Дети смогли показать навыки футболисту. Одна из девочек дотянулась ногой до подбородка форварда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Ибрагимовича. Видео собрало 6 млн просмотров

Sport24.ruвчера в 21:50

Юная тхэквондистка дотянулась ногой до подбородка Ибрагимовича (ВИДЕО)

ProstoProSport00:27

Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 22:00

Юная тхэквондистка ногой дотянулась до подбородка Златана

Чемпионатвчера в 23:57

Невероятное спокойствие Ибрагимовича. Тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Златана

Спорт-Экспрессвчера в 22:47

Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Ибрагимовича

Бомбардир.ру00:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Происшествия

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Авто

Tesla нарастила скорость сборки Model 3 при помощи изоленты

Обновлено в 05:25
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более триллиона рублей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ

Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ

Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Политика

Политологи перечислили губернаторов с худшим политическим менеджментом

Глава Алтая Олег Хорохордин и глава Калмыкии Бату Хасиков попали на последние строчки рейтинга политической устойчивости губернаторов России.
Обновлено в 04:58
Политика

В Госдуму внесен законопроект об исках к россиянам под санкциями

Законопроект предполагает, что Россия не будет считать легитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, попавших под санкции США и других иностранных государств.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Политика

Киев не планирует назначать посла Украины в России

Замглавы президентского штаба на Украине Вадим Пристайко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не планирует новых назначений в посольстве в России.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии

Обновлено в 06:32
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено в 06:37
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное