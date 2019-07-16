Футбол
Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка ИбрагимовичаБомбардир.ру 00:18
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посетил центр тхэквондо в Лос-Анджелесе. Дети смогли показать навыки футболисту. Одна из девочек дотянулась ногой до подбородка форварда.
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Невероятное спокойствие Ибрагимовича. Тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Златана
Спорт-Экспрессвчера в 22:47
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